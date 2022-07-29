3095 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 3175 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 918,

в Алматы – 694,

в Шымкенте – 78,

в Акмолинской области – 119,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 101,

в Жетысуской области – 129,

в Атырауской области – 76,

в ВКО – 25,

в Абайской области – 55,

в Жамбылской области – 121,

в ЗКО – 87,

в Карагандинской области – 327,

в Улытауской области – 35,

в Костанайской области – 55,

в Кызылординской области – 63,

в Мангистауской области – 36,

в Павлодарской области – 67,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 22. Всего в стране подтверждено 1 344 360 случаев. 1571 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 670,

в Алматы – 624,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области – 43,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 41,

в Жамбылской области – 35,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области – 13,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 9,

в Туркестанской области – 21. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 306 614 человек. Читайте также Куда пойти в выходные 30-31 июля Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток QazaqGaz и акимат Алматинской области заключили меморандум о сотрудничестве

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