3095 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Двумя днями ранее в стране выявили 3175 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 918,
в Алматы – 694,
в Шымкенте – 78,
в Акмолинской области – 119,
в Актюбинской области – 47,
в Алматинской области – 101,
в Жетысуской области – 129,
в Атырауской области – 76,
в ВКО – 25,
в Абайской области – 55,
в Жамбылской области – 121,
в ЗКО – 87,
в Карагандинской области – 327,
в Улытауской области – 35,
в Костанайской области – 55,
в Кызылординской области – 63,
в Мангистауской области – 36,
в Павлодарской области – 67,
в СКО – 40,
в Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 1 344 360 случаев.
1571 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 670,
в Алматы – 624,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 6,
в Жетысуской области – 43,
в Атырауской области – 13,
в ВКО – 41,
в Жамбылской области – 35,
в ЗКО – 15,
в Карагандинской области – 40,
в Улытауской области – 13,
в Кызылординской области – 14,
в Мангистауской области – 17,
в Павлодарской области – 9,
в Туркестанской области – 21.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 306 614 человек.