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3095 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 28 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 3175 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 918,

  • в Алматы – 694,

  • в Шымкенте – 78,

  • в Акмолинской области – 119,

  • в Актюбинской области – 47,

  • в Алматинской области – 101,

  • в Жетысуской области – 129,

  • в Атырауской области – 76,

  • в ВКО – 25,

  • в Абайской области – 55,

  • в Жамбылской области – 121,

  • в ЗКО – 87,

  • в Карагандинской области – 327,

  • в Улытауской области – 35,

  • в Костанайской области – 55,

  • в Кызылординской области – 63,

  • в Мангистауской области – 36,

  • в Павлодарской области – 67,

  • в СКО – 40,

  • в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 344 360 случаев.

1571 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 670,

  • в Алматы – 624,

  • в Актюбинской области – 10,

  • в Алматинской области – 6,

  • в Жетысуской области – 43,

  • в Атырауской области – 13,

  • в ВКО – 41,

  • в Жамбылской области – 35,

  • в ЗКО – 15,

  • в Карагандинской области – 40,

  • в Улытауской области – 13,

  • в Кызылординской области – 14,

  • в Мангистауской области – 17,

  • в Павлодарской области – 9,

  • в Туркестанской области – 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 306 614 человек.

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Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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