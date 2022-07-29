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Эксперт рассказал, как можно было защитить Синдзо Абэ от нападения

Синдзо Абэ Фото: pixabay
Заместитель председателя Международной ассоциации телохранителей Хидэто Осана заявил о необходимости улучшить качество обучения, тренировок и предварительной подготовки сотрудников охраны, сообщает Zakon.kz.

Службы безопасности и телохранители не могут на 100% гарантировать безопасность во всех ситуациях, однако в случае с нападением на экс-премьера Японии Синдзо Абэ его легко можно было защитить. Такую точку зрения высказал заместитель председателя Международной ассоциации телохранителей, глава японской охранной компании CCTT Хидэто Осанаи, сообщает ТАСС.

Осанаи отметил, что в будущем необходимо сосредоточиться на таких базовых вопросах, как обучение и тренировки сотрудников охраны, а также предварительная подготовка.

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По его словам, при охране есть три основных этапа – предотвращение, реагирование и работа с последствиями, однако в случае с нападением на Абэ ни один из трех элементов не был выполнен.

Осанаи отметил, что само место выступления Абэ было неудачным, поскольку оно не было защищено от потенциального нападения с использованием, например, грузовика и находилось рядом с дорожным ограждением, что затрудняет действия охраны.

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По его мнению, была плохо обеспечена безопасность позади экс-премьера, а охранники не заметили приближение подозрительного человека с предметом, похожим на оружие.

Поскольку этап предупреждения не был выполнен, естественно, и реагирование было запоздалым. Он добавил, что не были предприняты и действия для работы с последствиями. Охрана не предприняла попыток эвакуации защищаемого лица на случай продолжения атаки или наличия у нападавшего сообщников, пояснил он, указав, что и скорая помощь прибыла поздно.

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