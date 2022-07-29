QazaqGaz и акимат Алматинской области заключили меморандум о сотрудничестве

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов и аким Алматинской области Марат Султангазиев подписали меморандум о сотрудничестве.

Как отмечено в документе, совместная работа будет вестись в направлении развития энергетического комплекса по газификации населенных пунктов области.

Новый областной центр, город Конаев, нуждается в инновационных проектах. Со своей стороны мы готовы к сотрудничеству в энергетической, социальной и других сферах. В ближайшее время планируем начать работу по развитию энергетического комплекса и по газификации населенных пунктов Алматинской области, а также других регионов страны. Санжар Жаркешов, председатель правления АО «НК «QazaqGaz»

Кроме того, документ предполагает сотрудничество в сфере расширения использования природного газа в качестве моторного топлива в рамках исполнения постановления правительства.