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«Газель» сгорела дотла в Нур-Султане

«Газель» сгорела дотла в Нур-Султане Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана
В Нур-Султане прямо на проезжей части загорелась «Газель» - произошел взрыв газобаллонного оборудования. Как сообщили спасатели, жертв и пострадавших нет, передает Zakon.kz

Видео с места опубликовали в одном из столичных Instagram-пабликов.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана, инцидент произошел 28 июля.

В 15:48 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что горит «Газель» по адресу: пр. Туран, 89. По прибытию пожарных установлено, что в результате пожара произошел взрыв ГБО (газобаллонного оборудования). Пожар ликвидирован в 16:02.Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

«Газель» сгорела дотла в Нур-Султане

Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и единица техники ДЧС Нур-Султана.

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