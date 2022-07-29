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Хищение бюджетных денег в АПК: виновных осудили на 5 лет в Костанайской области

хищение Фото: Zakon.kz
Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в АПК окончено в Костанайской области, передает Zakon.kz.
Виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях, сроком на 6 лет. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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Ирина Лукичева
АФМ РК
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