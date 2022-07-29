Почему в Казахстане подорожал лук – ответ Минторговли

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана объяснили, почему в стране подорожал лук, передает Zakon.kz.

Несмотря на высокий урожай лука, стоимость его на внутреннем рынке крайне высокая. Цена на лук с начала года выросла на 109% (более чем в два раза), что является максимальным ростом за последние четыре года. При этом наблюдается его еженедельный рост в среднем на 2-3%. Официальный представитель МТИ РК Алишер Омирзак

По данным ведомства, средняя цена на лук по республике составляет 191 тенге, при этом в Алматинской области зафиксирована максимальная цена в размере 308 тенге.

Высокая стоимость лука на казахстанском внутреннем рынке связана с растущим спросом на соседнем рынке и высокими экспортными ценами на него, что увеличило объем вывоза лука за пределы РК. Алишер Омирзак

По его словам, 20 июля на совещании по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) было рассмотрено ценообразование на лук.

Министерству сельского хозяйства в целях формирования внутренней цены было поручено провести анализ обеспеченности внутреннего рынка данным продуктом, организовать совместно с МИО контрактацию и поставку лука в регионы, а также вынести вопрос о целесообразности введения запрета или ограничения на вывоз лука на Межведомственную комиссию по вопросам внешнеторговой деятельности. Алишер Омирзак

При этом, как отметил официальный представитель Минторговли, в целях недопущения бесконтрольного вывоза принято решение приостановить выдачу фитосанитарных разрешений до рассмотрения данного вопроса на заседании МВК.

22 июля на заседании МВК и совещании по вопросам СЗПТ была выражена позиция о нецелесообразности введения запрета на вывоз лука репчатого на текущем этапе, так как проведенный анализ показал, что угрозы образования дефицита лука на внутреннем рынке Казахстана нет, и на сегодня обеспеченность регионов луком составляет 34 тыс. тонн, что составляет 132% от месячного потребления. В связи с чем выдача фитосанитарных разрешений должна быть возобновлена. Алишер Омирзак

Кроме того, 22 июля после заседания МВК в ходе селекторного совещания с регионами МСХ еще раз было поручено разработать механизмы обеспечения внутреннего рынка по справедливым ценам посредством фитосанитарных разрешений и лицензирования при квотировании, а также совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности (по согласованию) обеспечить исполнение требований законодательства по запрету вывоза лука без фитосанитарных разрешений и продолжать работу в установленном порядке.

МСХ было поручено до 15 сентября провести анализ рисков обеспеченности внутреннего рынка овощной продукции из категории СЗПТ. Таким образом, на сегодня запрета на экспорт лука не существует. Алишер Омирзак

МТИ еще раз призывает оперативно обращаться за разъяснением непосредственно в центральный государственный орган, не создавая излишнего ажиотажа на рынке, – резюмировал Алишер Омирзак.

Новость по теме Минсельхоз разбирается с ростом цен на лук в Казахстане

Ранее в Минторговли сообщили, что цена на лук в некоторых регионах Казахстана выросла до 360 тенге. В этой связи на заседании МВК было поручено Минсельхозу совместно с Комитетом торговли МТИ РК и акиматами областей разобраться с причинами роста цен.