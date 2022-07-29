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Где искать работу молодежи в Карагандинской области

работа поиски Карагандинская область Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Через центры занятости населения Карагандинской области работу нашли чуть более шести тысяч человек до 29 лет. Планы на этот год – довести цифру до 10 тысяч.

Согласно данным акимата Карагандинской области, снизить уровень молодежной безработицы и повысить доходы населения намерены за счет Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Для этого предусмотрены различные меры государственной поддержки. Так, на предприятиях и в организациях всех форм собственности есть субсидированные рабочие места. К участию допускаются работодатели, которые регулярно перечисляют налоговые и другие социальные платежи и не имеют просроченной задолженности по заработной плате.

В настоящее время для молодежи области доступны следующие программы: краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам; социальные рабочие места; «Молодежная практика»; общественные работы; «Первое рабочее место»; «Контракт поколений»; трудоустройство на вакантные рабочие места ; реализация бизнес-идей.

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Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Говоря о молодежной практике, отмечается, что увеличены сроки прохождения до года, а также заработная плата – почти до 92 тысяч тенге .

Изменился и размер государственных грантов – до 1,2 млн тенге. Для получения грантов на открытие или расширение собственного дела необходимо пройти обучение основам предпринимательства и получить сертификат. Сейчас это делается онлайн.

Нужно зарегистрироваться на сайте enbek.kz и дистанционно подать заявку на получение гранта в разделе «Бизнес Енбек». Также на портале претендент самостоятельно разрабатывает бизнес-план и защищает проект. В случае одобрения участник заключает договор с Центром занятости населения.

Целевое использование гранта необходимо подтвердить в течение трех месяцев после получения денежных средств.

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Анастасия Московчук
Карагандинская область
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