Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Торговцы людьми активно осваивают киберпространство – ООН

ООН, эксплуатация Фото: pexels
По данным ООН, в 148 странах мира были обнаружены и зарегистрированы около 50 000 жертв торговли людьми. Женщины составляют среди них 46%, девочки – 19, передает Zakon.kz.

Сексуальная эксплуатация остается наиболее распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%).

В глобальном масштабе каждая третья обнаруженная жертва торговли людьми – ребенок. За последние 15 лет доля детей среди выявленных жертв увеличилась в три раза, а доля мальчиков – сразу в пять раз.

30 июля в мире ежегодно отмечают Всемирный день борьбы с торговлей людьми. На пике пандемии COVID-19, когда число пользователей онлайн-платформ в повседневной жизни достигло рекордных уровней, торговцы людьми стали усиленно осваивать киберпространство. 

Интернет предоставляет преступникам возможности:

  • для вербовки,

  • эксплуатации и контроля;

  • транспортировки и размещения жертв;

  • рекламы и налаживания контактов с потенциальными клиентами.

В то же время технологии открывают новые возможности и для тех, кто борется с торговлей людьми, в том числе путем предоставления неопровержимых доказательств совершаемых преступлений, а также выслеживания и ареста подозреваемых. 

Влияние пандемии и других факторов

По данным ООН, в результате пандемии количество людей, живущих в ситуации крайней нищеты, увеличилось на 124 миллиона, и многие миллионы из них рискуют стать жертвами торговли людьми. Особенно высокому риску подвергаются дети. В странах с низким уровнем дохода они составляют половину от общего числа пострадавших. 

Одной из наиболее распространенных и самых отвратительных форм торговли людьми остается торговля женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации. В большинстве регионов мира более половины жертв торговли людьми приходится на мигрантов.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Глава ООН призвал национальные правительства активизировать усилия в области предотвращения торговли людьми, оказания поддержки потерпевшим и привлечения к ответственности виновных.

Мы должны руководствоваться опытом тех, кто непосредственно пострадал в результате торговли людьми. Но прежде нам нужно обеспечить защиту их прав и достоинства. Мы будет учиться у них в нашей борьбе за предотвращение и искоренение этой чудовищной и преступной практики.Антониу Гутерриш

Читайте также

МИОР сможет ограничивать работу иностранных онлайн-платформ и мессенджеров

На какие проверки госорганов не будет распространяться мораторий

Куда пойти в выходные 30-31 июля

Ирина Лукичева
ООН
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Кызыл-Жар - Осиек лига конференций
«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе
Единую форму будут носить алматинские школьники
Какой будет школьная форма для учащихся Алматы
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления