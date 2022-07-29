Торговцы людьми активно осваивают киберпространство – ООН

По данным ООН, в 148 странах мира были обнаружены и зарегистрированы около 50 000 жертв торговли людьми. Женщины составляют среди них 46%, девочки – 19, передает Zakon.kz.

Сексуальная эксплуатация остается наиболее распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%).

В глобальном масштабе каждая третья обнаруженная жертва торговли людьми – ребенок. За последние 15 лет доля детей среди выявленных жертв увеличилась в три раза, а доля мальчиков – сразу в пять раз.

30 июля в мире ежегодно отмечают Всемирный день борьбы с торговлей людьми. На пике пандемии COVID-19, когда число пользователей онлайн-платформ в повседневной жизни достигло рекордных уровней, торговцы людьми стали усиленно осваивать киберпространство.

Интернет предоставляет преступникам возможности:

для вербовки,

эксплуатации и контроля;

транспортировки и размещения жертв;

рекламы и налаживания контактов с потенциальными клиентами.

В то же время технологии открывают новые возможности и для тех, кто борется с торговлей людьми, в том числе путем предоставления неопровержимых доказательств совершаемых преступлений, а также выслеживания и ареста подозреваемых.

Влияние пандемии и других факторов

По данным ООН, в результате пандемии количество людей, живущих в ситуации крайней нищеты, увеличилось на 124 миллиона, и многие миллионы из них рискуют стать жертвами торговли людьми. Особенно высокому риску подвергаются дети. В странах с низким уровнем дохода они составляют половину от общего числа пострадавших.

Одной из наиболее распространенных и самых отвратительных форм торговли людьми остается торговля женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации. В большинстве регионов мира более половины жертв торговли людьми приходится на мигрантов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Глава ООН призвал национальные правительства активизировать усилия в области предотвращения торговли людьми, оказания поддержки потерпевшим и привлечения к ответственности виновных.