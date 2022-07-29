Торговцы людьми активно осваивают киберпространство – ООН
Сексуальная эксплуатация остается наиболее распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%).
В глобальном масштабе каждая третья обнаруженная жертва торговли людьми – ребенок. За последние 15 лет доля детей среди выявленных жертв увеличилась в три раза, а доля мальчиков – сразу в пять раз.
30 июля в мире ежегодно отмечают Всемирный день борьбы с торговлей людьми. На пике пандемии COVID-19, когда число пользователей онлайн-платформ в повседневной жизни достигло рекордных уровней, торговцы людьми стали усиленно осваивать киберпространство.
Интернет предоставляет преступникам возможности:
для вербовки,
эксплуатации и контроля;
транспортировки и размещения жертв;
рекламы и налаживания контактов с потенциальными клиентами.
В то же время технологии открывают новые возможности и для тех, кто борется с торговлей людьми, в том числе путем предоставления неопровержимых доказательств совершаемых преступлений, а также выслеживания и ареста подозреваемых.
Влияние пандемии и других факторов
По данным ООН, в результате пандемии количество людей, живущих в ситуации крайней нищеты, увеличилось на 124 миллиона, и многие миллионы из них рискуют стать жертвами торговли людьми. Особенно высокому риску подвергаются дети. В странах с низким уровнем дохода они составляют половину от общего числа пострадавших.
Одной из наиболее распространенных и самых отвратительных форм торговли людьми остается торговля женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации. В большинстве регионов мира более половины жертв торговли людьми приходится на мигрантов.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Глава ООН призвал национальные правительства активизировать усилия в области предотвращения торговли людьми, оказания поддержки потерпевшим и привлечения к ответственности виновных.
Мы должны руководствоваться опытом тех, кто непосредственно пострадал в результате торговли людьми. Но прежде нам нужно обеспечить защиту их прав и достоинства. Мы будет учиться у них в нашей борьбе за предотвращение и искоренение этой чудовищной и преступной практики.Антониу Гутерриш