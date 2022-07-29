Изнасилование 11-летнего мальчика расследует полиция Алматы
Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту изнасилования мальчика. Идет следствие, сообщает Zakon.kz.
Ранее правозащитница Дина Смаилова на странице в Facebook рассказала, что к ней обратился врач, который и рассказал о происшествии.
Мальчик пришел на прием с родственницей. Врач посмотрела и поняла, что его неоднократно насиловали. Ребенку необходимо хирургическое вмешательство.Дина Смаилова
По словам Смаиловой, медик сразу написала рапорт главному врачу и сообщила о преступлении.
В полиции Алматы прокомментировали появившуюся информацию.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 121 ч. 4 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет отдел полиции при УП Медеуского района. В ходе следствия будут проведены необходимые экспертные исследования и установлены истинные обстоятельства дела.Пресс-служба ДП Алматы
Также отмечено, что «будет дана принципиальная оценка».
В случае подтверждения факта будут приняты меры в соответствии с законодательством РК.Пресс-служба ДП Алматы
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