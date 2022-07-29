Изнасилование 11-летнего мальчика расследует полиция Алматы

Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту изнасилования мальчика. Идет следствие, сообщает Zakon.kz.

Ранее правозащитница Дина Смаилова на странице в Facebook рассказала, что к ней обратился врач, который и рассказал о происшествии.

Мальчик пришел на прием с родственницей. Врач посмотрела и поняла, что его неоднократно насиловали. Ребенку необходимо хирургическое вмешательство. Дина Смаилова

По словам Смаиловой, медик сразу написала рапорт главному врачу и сообщила о преступлении.

В полиции Алматы прокомментировали появившуюся информацию.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 121 ч. 4 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет отдел полиции при УП Медеуского района. В ходе следствия будут проведены необходимые экспертные исследования и установлены истинные обстоятельства дела. Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что «будет дана принципиальная оценка».