Водитель Volvo в Нур-Султане за два месяца около 100 раз нарушил ПДД

Фото: Zakon.kz

В Нур-Султане камерами «Сергек» был зафиксирован автомобиль Volvo S40. Водитель не оплатил штрафы на 2 миллиона 334 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz.

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