Водитель Volvo в Нур-Султане за два месяца около 100 раз нарушил ПДД
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане камерами «Сергек» был зафиксирован автомобиль Volvo S40. Водитель не оплатил штрафы на 2 миллиона 334 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz.
Камерами «Сергек» был зафиксирован автомобиль Volvo S40. За водителем числятся 99 неоплаченных штрафов, из которых 94 штрафа – за превышение скоростного режима. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Водитель автомашины уведомлен на сумму более 2 миллионов 334 тысяч тенге.
Автомобиль водворен на коммунальную стоянку.
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