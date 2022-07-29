Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

МИОР: Новые полномочия по блокировке соцсетей правительством не предусмотрены

разъяснения по принятому постановлению МИОР РК Фото: pixabay
В Министерстве информации и общественного развития разъяснили ситуацию относительно полномочий ведомства, касающихся ограничений доступа к онлайн-платформам, передает Zakon.kz.

Так, 22 июля правительством было принято постановление о внесении дополнений в Постановление правительства РК от 26 марта 2019 года №142 «О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан».

В документе отмечалось, что внесены изменения в сферу деятельности иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями на территории республики и об ограничении их деятельности.

В министерстве уточнили, что 3 мая 2022 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», который предусматривает разработку ряда подзаконных нормативных правовых актов, затрагивающих компетенцию уполномоченного государственного органа в сфере средств массовой информации:

  1. порядка ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации;

  2. порядка создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка;

  3. правил взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства Республики Казахстан;

  4. порядка возобновления доступа к интернет-ресурсу.

В рамках закрепления предусмотренных указанным законом новых компетенций и функций уполномоченного государственного органа в соответствии с требованиями законодательства, а также в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе, утвержденных Постановлением правительства РК от 1 сентября 2021 года №590, основанием для внесения дополнений в положение является наделение государственного органа новыми полномочиями, расширение (сужение) и (или) исключение полномочий государственного органа.

В связи с чем Постановлением правительства РК от 22 июля 2022 года №515 внесены дополнения в Постановление правительства от 26 марта 2019 года №142 «О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан».

Следует отметить, что предусмотренные указанным постановлением полномочия МИОР в части определения количества пользователей онлайн-платформ и ограничения доступа к ним не являются новыми, а вытекают из норм закона.

Так, пунктом 3 статьи 18-2 Закона «Об информатизации» уже предусмотрена норма об установке онлайн-платформами и сервисами обмена мгновенными сообщениями, осуществляющими деятельность в интернете на территории Казахстана, программы для определения количества их пользователей.

Пунктом 4 вышеуказанной статьи установлено, что уполномоченный орган в области средств массовой информации вправе:

  1. в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки;

  2. в случае, если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, собственными ресурсами определять количество пользователей.

В свою очередь, согласно пункту 1 статьи 18-2 и пункту 3 статьи 66 Закона «Об информатизации», для осуществления деятельности на территории республики иностранные онлайн-платформы или сервисы обмена мгновенными сообщениями должны в течение шести месяцев назначить своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом.

При этом в случае продолжения ими деятельности без соблюдения этого требования уполномоченный орган вправе ограничить их деятельность на территории Казахстана.

Таким образом, в принятом правительством постановлении нет никаких новых компетенций или норм, которые не вытекают из Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», – заключили в ведомстве.

Читайте также

Почему в Казахстане подорожал лук – ответ Минторговли

Испытательный срок госслужащие будут проходить по новым правилам

В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз угля с 1 августа

Оксана Житникова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
Кызыл-Жар - Осиек лига конференций
«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе
Единую форму будут носить алматинские школьники
Какой будет школьная форма для учащихся Алматы
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления