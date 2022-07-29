МИОР: Новые полномочия по блокировке соцсетей правительством не предусмотрены

В Министерстве информации и общественного развития разъяснили ситуацию относительно полномочий ведомства, касающихся ограничений доступа к онлайн-платформам, передает Zakon.kz.

Так, 22 июля правительством было принято постановление о внесении дополнений в Постановление правительства РК от 26 марта 2019 года №142 «О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан».

В документе отмечалось, что внесены изменения в сферу деятельности иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями на территории республики и об ограничении их деятельности.

В министерстве уточнили, что 3 мая 2022 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», который предусматривает разработку ряда подзаконных нормативных правовых актов, затрагивающих компетенцию уполномоченного государственного органа в сфере средств массовой информации:

порядка ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации; порядка создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка; правил взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства Республики Казахстан; порядка возобновления доступа к интернет-ресурсу.

В рамках закрепления предусмотренных указанным законом новых компетенций и функций уполномоченного государственного органа в соответствии с требованиями законодательства, а также в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе, утвержденных Постановлением правительства РК от 1 сентября 2021 года №590, основанием для внесения дополнений в положение является наделение государственного органа новыми полномочиями, расширение (сужение) и (или) исключение полномочий государственного органа.

В связи с чем Постановлением правительства РК от 22 июля 2022 года №515 внесены дополнения в Постановление правительства от 26 марта 2019 года №142 «О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан».

Следует отметить, что предусмотренные указанным постановлением полномочия МИОР в части определения количества пользователей онлайн-платформ и ограничения доступа к ним не являются новыми, а вытекают из норм закона.

Так, пунктом 3 статьи 18-2 Закона «Об информатизации» уже предусмотрена норма об установке онлайн-платформами и сервисами обмена мгновенными сообщениями, осуществляющими деятельность в интернете на территории Казахстана, программы для определения количества их пользователей.

Пунктом 4 вышеуказанной статьи установлено, что уполномоченный орган в области средств массовой информации вправе:

в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки; в случае, если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, собственными ресурсами определять количество пользователей.

В свою очередь, согласно пункту 1 статьи 18-2 и пункту 3 статьи 66 Закона «Об информатизации», для осуществления деятельности на территории республики иностранные онлайн-платформы или сервисы обмена мгновенными сообщениями должны в течение шести месяцев назначить своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом.

При этом в случае продолжения ими деятельности без соблюдения этого требования уполномоченный орган вправе ограничить их деятельность на территории Казахстана.

Таким образом, в принятом правительством постановлении нет никаких новых компетенций или норм, которые не вытекают из Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», – заключили в ведомстве.