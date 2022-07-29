5-летний мальчик утонул в ЗКО, пока родители отдыхали в кафе

Фото: pixabay

Вечером 28 июля на базе отдыха в поселке Жайык на западе Казахстана произошла трагедия: утонул пятилетний мальчик. Родители и родственники ребенка в этот момент находились в летнем кафе, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ДЧС ЗКО, на пляже ребенок находился вместе с родителями и родственниками. Было установлено, что ребенок плавал на надувном круге. Родители и родственники мальчика в этот момент были в летнем кафе, которое находится в 50 метрах от берега. Обратив внимание на отсутствие ребенка, начали его искать. После 40 минут поисков одним из спасателей пляжа был обнаружен труп мальчика. Пресс-служба ДЧС ЗКО Отмечено, что место происшествия является оборудованным для купания. Читайте также Водитель Volvo в Нур-Султане за два месяца около 100 раз нарушил ПДД Наркоканал ликвидировали во время спецоперации в Нур-Султане Изнасилование 11-летнего мальчика расследует полиция Алматы

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