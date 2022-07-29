Казахстанцы могут создать цифровое наследие с Tele2

Tele2, активно развивающий цифровую жизнь в селах в рамках программы «250+», инициировал создание цифрового фонда нематериальных сокровищ казахского народа. Он поможет объединить, сохранить и передать потомкам нашу историю, его традиции и фольклор.

Каждый житель Казахстана может обратиться к своим корням, найти и поделиться ценными родовыми историями, став причастным к созданию общей цифровой библиотеки страны #ultkazynasy.

Благодаря синергии государства и бизнеса в стране более двух лет реализуется программа «250+», в рамках которой интернетом уже обеспечено более тысячи сельских населенных пунктов. Tele2, участвующий в «250+», уделяет большое внимание интеллектуальному развитию, устраняя цифровое неравенство между городом и селом. Он продолжает поддерживать создателей цифрового контента из сельской местности. Очередной челлендж от оператора также призван помочь авторам заявить о себе с помощью интересных историй с легкой подачей. Основная идея – необычно и весело рассказать о тех обычаях, легендах, рецептах, что сохранились в аулах. Любой желающий может запостить ролик с хэштегом #ultkazynasy и претендовать на ценный приз, если он «взлетит».

Все вместе мы соберем семейные реликвии, забытые ремесла, народные сказки, герои которых оживут на страничках социальных сетей. Эта инициатива еще раз призовет всех казахстанцев обратиться к своим корням, помочь младшему и старшему поколению лучше понимать друг друга. Кроме того, челлендж еще раз продемонстрирует плюсы реализации программы «250+», благодаря которой жители небольших сел смогут стать участниками национального проекта и поделиться своим достоянием. Директор по связям с общественностью Tele2/Altel Евгения Бекбулатова

Именно легкость подачи серьезной информации лежит в основе успеха популярного образовательного проекта «Jump2Mars». Молодые преподаватели обучают свою аудиторию, в коротких видео рассказывая о сложных химических формулах, законах физики или событиях в истории Казахстана. Именно «Jump2Mars» даст старт новому челленджу #ultkazynasy. Уже сейчас команда преподавателей приступила к съемкам роликов, в которых продемонстрирует форматы и подход к видео в TikTok, Youtube и Instagram.

Многие начинающие авторы сталкиваются с одной общей проблемой – поиск идей для своего контента. Можно сказать, что Tele2 помог им в решении этой задачи. У креаторов появится очень обширная тема для проработки. Таким решением станет хэштег #ultkazynasy. Он создан для тех, кто считает, что нет ничего лучше, чем создавать свой собственный уникальный контент, посвященный традициям и обычаям казахского народа. Мы видим, что это одно из самых любимых направлений среди подписчиков. Участник проекта Jump2Mars Бауыржан Тылеуханов

Итоги проекта #ultkazynasy оператор подведет в начале сентября. Участники челленджа, видео которых найдет наибольший отклик у зрителя, получат, пожалуй, самые нужные призы – новые смартфоны. Кроме того, на протяжении месяца на страницах «Jump2Mars» будут публиковаться лучшие ролики пользователей.

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