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Лжеинженер обманывал алматинцев, обещая узаконить перепланировку жилья

мужчина, обман Фото: polisia.kz
Мужчина 1997 года рождения представлялся инженером одной из строительных компаний. Однако никакого отношения к ней не имел. Он злоупотреблял доверием граждан, обещал узаконить им перепланировку жилья, передает Zakon.kz.

За эту услугу мужчина получал от клиентов задаток в размере от 100 до 300 тысяч тенге.

На данном этапе расследования установлены три аналогичных эпизода. Не исключена серийность этого преступного промысла, в связи с чем обращаемся к гражданам, пострадавшим от противоправных действий гражданина Я., и призываем их связаться с нами по телефонам: +7 707 447 07 50; +7 747 699 70 02 и +7 778 622 02 19.Начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов

В УП также отметили, что действия фигуранта квалифицированы следствием по ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК.

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