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Тренер Головкина оценил его форму перед боем с Канело

Тренер Головкина оценил его форму перед боем с Канело Фото: Instagram/gggboxing
Чемпион мира WBA Super/IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин продолжает подготовку к супербою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Тренер казахстанца оценил его спортивную форму, передает Zakon.kz.

Наставник Головкина (42-1-1, 37 КО) Джонатон Бэнкс считает, что казахстанец в свои 40 лет обладает прекрасной спортивной формой и в предстоящем 17 сентября бою в Лас-Вегасе сможет поставить красивую победную точку в трилогии с Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Бэнкс в интервью Mayweather Channel заявил, что вместе с Головкиным готовится праздновать предстоящую победу.

GGG находится в расцвете сил. Да, я считаю, что Геннадий все еще в своем расцвете. И я хочу, чтобы он выиграл нокаутом. Я не волнуюсь по поводу судей. Я уверен, что они примут любое обоснованное решение, которое решат принять, но я думаю, что оба боксера получат справедливый вердикт. И, конечно, я считаю, для GGG будет очень важно, чтобы судьи сказали, что он одержал победу. Тренер Головкина Джонатон Бэнкс

Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел в 2017 году. По решению судей зафиксирована ничья, хотя в мире бокса считают, что тогда выиграл Головкин. Второй бой между казахстанцем и мексиканцем состоялся в 2018 году, и Головкин потерпел первое и единственное поражение в карьере.

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