Главный матч выходных: кому достанется Суперкубок Англии

В субботу, 30 июля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» сойдутся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В преддверии старта нового сезона Английской премьер-лиги внимание болельщиков приковано к встрече за Суперкубок Англии, традиционно открывающий череду регулярных матчей.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» были двумя лучшими командами английского футбола в прошлом сезоне. Всего одно очко отделяло их от вершины таблицы Премьер-лиги, поскольку во второй половине сезона «Сити» выдержал энергичную борьбу с «Ливерпулем», чтобы выиграть титул. «Ливерпуль» показал лучшие результаты в других соревнованиях, выиграв Кубок Англии и Carabao Cup, а также занял второе место в Лиге чемпионов после болезненного поражения от «Реала» в финале.

В этом сезоне «Сити» будет участвовать в тех же четырех соревнованиях, что и «Ливерпуль», и они вступят в новую кампанию в качестве фаворитов на победу в каждом из них. Команда Гвардиолы все еще изо всех сил пытается сделать последний шаг в Европе, но они остаются клубом, который можно обыграть внутри страны.

Оба соперника пополнили свои составы в трансферном окне: «Ливерпуль» подписал Дарвина Нуньеса, Фабио Карвалью и Кэлвина Рамзи, а «Сити» – Эрлинга Холанда и Калвина Филлипса.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-2.80, Х-3.65, П2-2.48