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Японскую триатлонистку насмерть сбил автомобиль во время тренировки

триатлон Фото: triathlon.org
Японский союз триатлонистов подтвердил, что 25-летняя японская триатлонистка Цудой Миядзаки скончалась во Франции. Во время тренировки на велосипеде ее сбил автомобиль, передает Zakon.kz.

Местная полиция проводит расследование трагедии.

Всемирный триатлон и Японский союз триатлонистов выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям, тренерам и товарищам по команде г-жи Миядзаки, – говорится в сообщении на сайте Союза.

Цудой Миядзаки начала заниматься триатлоном в колледже, выиграла чемпионат Японии по триатлону среди молодых людей до 23 лет в 2019 году.

Японская триатлонистка планировала выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже и Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

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