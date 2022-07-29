Японскую триатлонистку насмерть сбил автомобиль во время тренировки

Японский союз триатлонистов подтвердил, что 25-летняя японская триатлонистка Цудой Миядзаки скончалась во Франции. Во время тренировки на велосипеде ее сбил автомобиль, передает Zakon.kz.

Местная полиция проводит расследование трагедии.

Всемирный триатлон и Японский союз триатлонистов выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям, тренерам и товарищам по команде г-жи Миядзаки, – говорится в сообщении на сайте Союза.

Цудой Миядзаки начала заниматься триатлоном в колледже, выиграла чемпионат Японии по триатлону среди молодых людей до 23 лет в 2019 году.

Японская триатлонистка планировала выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже и Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.