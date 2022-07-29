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Доллар и рубль подешевели на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,09 тенге, снизившись на 1,77 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,15 тенге и составил 7,87 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного снизился и составил 70,74 тенге (-0,45).

По евро торгов не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 486,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – 486-495 тенге, рос. рубль – 7,2-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 29 июля.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 1,61%, до 103,47 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 1,67%, до 98,03 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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