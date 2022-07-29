Чем может быть вызвана тяга к соленой пище

Медицинские специалисты утверждают, что высокий уровень стресса способствует выработке кортизола. Употребление соленой пищи помогает организму справиться со стрессом, снижая уровень этого гормона, передает Zakon.kz.

Тяга к соленой пище является признаком повышенного стресса и развития опасных эндокринных заболеваний, сообщает Nation News.

Часто тяга к соленой пище обусловлена развитием болезни Аддисона. Это редкое эндокринное заболевание, которое характеризуется снижением выработки определенных гормонов.

Среди других признаков этого заболевания – потеря аппетита, потеря веса, а также появление темных пятен на коже.

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