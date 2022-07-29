Правила отлова животных разработали в Алматы

Управление предпринимательства разработало Правила отлова, временного содержания и умерщвления животных в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что отлову подлежат животные, находящиеся в общественных местах (улицах, дворовых территориях, парках, скверах, заброшенных зданиях, окраинах города, дачных массивах и прочих местах) без сопровождения владельца животного.

Отлов осуществляется гуманными способами, исключающими нанесение травм и увечий животному, причинение вреда здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц, окружающей среде.

Согласно правилам, не допускается отлов животных в присутствии детей, за исключением случаев при устранении реальной угрозы жизни или здоровью человека или животного.

Предусматривается, что отлов осуществляется средствами, не причиняющими вреда животным, с применением силков с изолированием, сетей, сачков, петель с гелевой изоляцией, Y-образных фиксаторов (рогатина) для фиксации при поимке, с применением препаратов для обездвиживания животных.

При отлове животных, напавших на человека, и представляющих угрозу жизни или здоровью человека, животного, в том числе сбившихся в стаи, состоящих не менее трех особей, допускается применение препаратов для обездвиживания животных.

При этом службой отлова составляется акт в произвольной форме, который подписывается не менее чем двумя свидетелями. В случае отсутствия свидетелей допускается применение технических средств фиксации отлова (видеосъемка).

Также в правилах говорится, что при осуществлении отлова животных специалисты этой службы должны иметь при себе удостоверение сотрудника службы отлова и предоставлять его по требованию граждан.

Содержание животных в отлове

Отловленные животные размещаются в пункте временного содержания или передаются в приюты для животных и подлежат регистрации в базе данных.

Мероприятия по содержанию, кормлению, осмотру, умерщвлению животных, оснащение необходимым инвентарем обеспечиваются пунктом временного содержания.

Предусматривается, что в пункте временного содержания проводится клинический осмотр животных и необходимая профилактика.

Пункт временного содержания оснащается металлическими клетками и будками для собак, в которых размещается по одной особи.

Размеры клетки должны позволять животным свободно стоять, лежать и поворачиваться вокруг себя свойственным им способом.

За отловленными животными должен вестись уход, проводиться ежедневная механическая очистка и дезинфекция клеток.

Кормление животных осуществляется не менее одного раза в сутки, в том числе кошек не менее двух раз в сутки.

Поилки и другие источники воды располагаются таким образом, чтобы обеспечить каждому животному постоянный и неограниченный доступ к свежей питьевой воде. Смена питьевой воды осуществляется не реже одного раза в сутки.

Умерщвление животных

Согласно правилам, животные, напавшие на человека, других животных или представляющие угрозу жизни или здоровью человека, больные неизлечимыми болезнями, подлежат гуманному умерщвлению медикаментозным путем (эвтаназией) препаратами, не запрещенными законодательством.

Утилизация трупов животных проводится службой отлова в местах, где установлены специальные печи для кремации, на скотомогильнике (биотермических ямах).

При этом указывается, что регулирование численности бродячих животных путем умерщвления любыми способами, включая использование ядов, химических препаратов, не допускается.

Как считают в Управлении предпринимательства, принятие данных правил даст возможность обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности территории города, гуманного регулирования численности бродячих животных.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 августа.