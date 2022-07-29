Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на 30-31 июля

Курсы валют на 29 и 30 июля Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 477,07 тенге, снизившись на 1,79 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,13 тенге и составил 7,81 тенге.

Средневзвешенный курс евро подрос до 491 тенге (+1,00).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481 тенге, евро – 486-494 тенге, рос. рубль – 7,2-7,6 тенге.

Читайте также

Утверждены ставки по тенговым депозитам на сентябрь

Доллар и рубль подешевели на торгах

Казахстанский застройщик погасил второй выпуск облигаций

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Кызыл-Жар - Осиек лига конференций
«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе
брак по расчеты, астрология
Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Единую форму будут носить алматинские школьники
Какой будет школьная форма для учащихся Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления