Курсы валют на 30-31 июля
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 477,07 тенге, снизившись на 1,79 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,13 тенге и составил 7,81 тенге.
Средневзвешенный курс евро подрос до 491 тенге (+1,00).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,74 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481 тенге, евро – 486-494 тенге, рос. рубль – 7,2-7,6 тенге.
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