Aферист обманул жительницу Хромтау на 6 млн тенге

В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя жительница города Хромтау. По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный, заявив, что является сотрудником одного из банков, передает Zakon.kz.

Далее «менеджер» сообщил, что она является доверенным клиентом и ее счету угрожает опасность. При этом он просил озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли.

Женщина рассказала, что далее псевдосотрудник сообщил, что нужно оформить кредит на ее имя в нескольких банках, чтобы опередить мошенников. Он также отметил, что не надо самостоятельно погашать кредит, он сам через базу уберет эту сумму.

Таким образом, под диктовку потерпевшая оформила кредит на сумму более 6 млн тенге. Позже выяснилось, что деньги были перечислены на сторонние счета.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК.