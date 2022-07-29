Тигры вернутся в Казахстан в 2025 году
Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы. Об этом написал на своей странице в Facebook Директор Департамента по связям с общественностью МЭГПР РК Олжас Беркинбаев.
В настоящее время создана новая особо охраняемая природная территория – Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где ведутся работы по увеличению плотности кабана, кулана, джейрана за счет проведения биотехнических мероприятий, а также по восстановлению здесь популяции бухарского оленя. После чего экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную популяцию тигра.
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В 2010 году Казахстан на международном тигрином саммите объявил о готовности вернуть в Среднюю Азию популяцию туранского тигра. А в 2017 году был подписан Меморандум между Казахстаном и Всемирным фондом дикой природы (WWF) о реализации Программы по реинтродукции тигра в Дельту реки Иле и Южное Прибалхашье. Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году. Директор Департамента по связям с общественностью МЭГПР РК Олжас Беркинбаев