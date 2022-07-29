Тигры вернутся в Казахстан в 2025 году

В начале ХХ века на земле обитало около 100 тысяч тигров, относившиеся к 9 подвидам. К началу XXI века осталось всего порядка 3,5 тысяч. Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х годах, передает Zakon.kz.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы. Об этом написал на своей странице в Facebook Директор Департамента по связям с общественностью МЭГПР РК Олжас Беркинбаев.

В настоящее время создана новая особо охраняемая природная территория – Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где ведутся работы по увеличению плотности кабана, кулана, джейрана за счет проведения биотехнических мероприятий, а также по восстановлению здесь популяции бухарского оленя. После чего экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную популяцию тигра.

Новость по теме Полосатые хищники Алматинского зоопарка отмечают свой день