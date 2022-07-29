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Центральную городскую клиническую больницу «заминировали» в Алматы

Заминировали больницу Фото: gov.kz
Сотрудники Департамента полиции Алматы проверяют сообщение о заминировании Центральной городской клинической больницы, передает Zakon.kz.
В настоящее время проводятся осмотр и поисковые мероприятия на территории медицинского учреждения. Произведена эвакуация персонала и пациентов. Подключены саперные подразделения. Пресс-служба ДП города Алматы

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Чуть позже в Департаменте полиции сообщили, что сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.

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