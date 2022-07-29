Центральную городскую клиническую больницу «заминировали» в Алматы
Фото: gov.kz
Сотрудники Департамента полиции Алматы проверяют сообщение о заминировании Центральной городской клинической больницы, передает Zakon.kz.
В настоящее время проводятся осмотр и поисковые мероприятия на территории медицинского учреждения. Произведена эвакуация персонала и пациентов. Подключены саперные подразделения. Пресс-служба ДП города Алматы
Аэропорт «заминировали» в Нур-Султане
Новость по теме
Чуть позже в Департаменте полиции сообщили, что сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ