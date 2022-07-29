Советский опыт регулирования численности сайгаков изучают в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заявил, что учеными в скором времени будет объявлено новое решение о численности сайгаков в Казахстане. Сейчас изучается опыт 80-х годов ХХ века, передает Zakon.kz

Глава министерства в интервью ТРК Президента РК признался, что после критики президента прошло совещание с учеными, зоозащитниками, активистами.

Брекешев заявил, что сейчас изучается опыт СССР по регулированию численности сайгаков.

Понятное дело, что популяция постоянно расти не может, максимальная численность поголовья, это было еще в 80-е годы, составляла около 1,2 млн голов, на сегодняшний день без учета приплода мы имеем уже 1,3 млн голов. Мы уже сделали работу по восстановлению и сохранению этой популяции. Ученые говорят, что это очень хороший, серьезный результат. Но вопросы регулирования или рационального использования, что в 80-е годы и делалось, направлены именно на сохранение и поддержание популяции сайгаков. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Министр заверил, что ученые будут глубже изучать ареал обитания сайгаков, их пути миграции, определят оптимальную численность сайгаков на территории Казахстана.

Здесь следующая ситуация: чем больше численность поголовья, тем, понятное дело, выше конкуренция внутри популяции. Они не то что конкурируют с сельскохозяйственными животными, а уже внутри популяции идет своя конкуренция за корма, воду, территорию, что в свою очередь ослабляет само животное. Если животное ослаблено, то оно подвержено заболеваниям. Мы посмотрели, как это все было, заболеваемость происходит с периодичностью 3-5 лет. Идет рост численности сайгаков, и такое случается. Сериккали Брекешев

Министр напомнил, что в 2015 году погибло 150 тыс. голов сайгаков, и если сегодня случится схожая эпидемия среди сайгаков, число погибших животных может быть катастрофическим.