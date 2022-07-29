Boeing 737 рейсом Грозный – Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Boeing 737 авиакомпании Utair рейсом Грозный – Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.

Источник в авиационных службах отметил, что Boeing подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты 3000 метров, передает ТАСС.

Позже появилась информация, что воздушное судно развернулось и направилось обратно.

Вскоре в пресс-службе авиакомпании Utair, которой принадлежал самолет, прокомментировали сложившуюся ситуацию. Там отметили, что сигнал тревоги был подан из-за срабатывания индикации давления в салоне, угрозы для пассажиров и экипажа нет.

Сейчас Boeing уже снова можно найти на карте Flightradar. Самолет миновал Каспийское море и летит над сушей в сторону Грозного; вероятно, он возвращается в аэропорт вылета.

РИА «Новости» со ссылкой на представителей авиакомпании подтвердило, что на борту сработал индикатор давления в салоне. Из соображений безопасности командир судна решил снизить эшелон до 3000 метров и вернуться в аэропорт вылета. С пассажирами и экипажем все в порядке, ожидается штатная посадка.