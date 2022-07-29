100 новых участков для добычи полезных ископаемых планируют найти в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал, как с помощью цифровых технологий повышают привлекательность Казахстана для инвесторов-недропользователей, передает Zakon.kz.

Онлайн-доступ из любой точки мира к геологической информации о недрах Казахстана планируют запустить к осени. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в интервью ТРК Президента.

Онлайн-доступ из любой точки мира к геологической информации о недрах Казахстана будет основой для инвестиционных решений. Кроме этого, для оказания поддержки инвесторам организуется Национальная геологическая служба на базе подведомственных организаций. Будет создан аналитический центр с современным ПО, которое по новым технологиям позволит провести анализ и переинтерпретацию всей геолого-физической информации. Это позволит подготовить 100 перспективных участков для последующей передачи недропользователям. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Глава ведомства подчеркнул, что сейчас в центре внимания упор на цифровизацию геолого-физической информации и открытие доступа к ней.

Новость по теме Срок действия скидочного сертификата для аграриев будет продлен – Сериккали Брекешев

Информационная система «Национальный банк данных минеральных ресурсов Казахстана» интегрируется с другими информационными системами. Данные меры, по словам Брекешева, должны привести к полной автоматизации процессов.

Если недропользователя заинтересовал участок, он заходит на интерактивную карту или ищет в каталоге, показано, свободны или нет от недропользования, может получить геологическую информацию. Будут проводиться аукционы, подготовка отчетности, лицензионно-контрактные системы. Сериккали Брекешев

Первые результаты Брекешев обещал продемонстрировать не позднее 1 сентября.