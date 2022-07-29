Власти Японии вынуждены отстреливать агрессивно настроенных макак

В японской префектуре Ямагути ликвидировали несколько обезьян, нападавших на людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает агентство Киодо.

Ранее в префектуре было зарегистрировано много сообщений о нападениях обезьян на людей в жилом районе района Огори города Ямагути на западе Японии, в результате чего 58 человек получили травмы, в том числе от укусов.

Всего за последние три недели жертвами макаки стали, в том числе грудной ребенок, раненый в своем доме, и четырехлетняя девочка, на которую напали в детском саду.

Ранее местные власти, организовали настоящую охоту на "банду" обезьян. На улицах расставили ловушки, но обезьянам удавалось ускользать из них. Тогда власти пошли на крайние меры – выдали разрешение на отстрел.

27 июля нейтрализовали особенно агрессивного самца обезьяны, когда он бродил по территории средней школы в городе Ямагути (административный центр одноименной префектуры на острове Хонсю). Полицейские выстрелили в обезьяну из оружия с транквилизатором, а затем усыпили. Самцу было около четырех лет, его рост составлял порядка полуметра.

Сегодня, 29 июля ликвидировали вторую обезьяну, нападавшую на людей. Это сделал рабочий из Индонезии. Но это может быть не концом истории, считают в полиции, поскольку другие крайне агрессивные обезьяны все еще остаются на свободе.