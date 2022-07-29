Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Власти Японии вынуждены отстреливать агрессивно настроенных макак

В Японии вынуждены отстреливать Фото: pixabay
В японской префектуре Ямагути ликвидировали несколько обезьян, нападавших на людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает агентство Киодо.

Ранее в префектуре было зарегистрировано много сообщений о нападениях обезьян на людей в жилом районе района Огори города Ямагути на западе Японии, в результате чего 58 человек получили травмы, в том числе от укусов.

Всего за последние три недели жертвами макаки стали, в том числе грудной ребенок, раненый в своем доме, и четырехлетняя девочка, на которую напали в детском саду.

Ранее местные власти, организовали настоящую охоту на "банду" обезьян. На улицах расставили ловушки, но обезьянам удавалось ускользать из них. Тогда власти пошли на крайние меры – выдали разрешение на отстрел.

27 июля нейтрализовали особенно агрессивного самца обезьяны, когда он бродил по территории средней школы в городе Ямагути (административный центр одноименной префектуры на острове Хонсю). Полицейские выстрелили в обезьяну из оружия с транквилизатором, а затем усыпили. Самцу было около четырех лет, его рост составлял порядка полуметра.

Сегодня, 29 июля ликвидировали вторую обезьяну, нападавшую на людей. Это сделал рабочий из Индонезии. Но это может быть не концом истории, считают в полиции, поскольку другие крайне агрессивные обезьяны все еще остаются на свободе.

Читайте также

Глава турфирмы, укравшая деньги клиентов, сдалась полиции в Караганде

Многодетный отец зарубил сына топором в Туркестанской области

Мужчина провел несколько часов в темноте на воде Капшагайского водохранилища

Константин Вноровский
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
комментарий, хейтеры
Дочь Бахытбека Есентаева жестко ответила подписчице в Instagram
брак по расчеты, астрология
Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток
Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия Олимпиады в Индии
Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия Олимпиады в Индии
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления