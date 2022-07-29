Мужчина провел несколько часов в темноте на воде Капшагайского водохранилища

Инцидент произошел 28 июля. Информация о пропаже человека поступила на дежурную линию областного департамента по ЧС в 22:00, сообщает Zakon.kz.

В информации говорилось, что мужчина 1988 года рождения, отдыхающий на Капшагайском водохранилище, около 19:00 уплыл на скутере и не вернулся, передает Sputnik Казахстан.

Спасатели начали поиски и после 23:00 нашли пропавшего в 800 метрах от берега.

Он был на воде в спасательном жилете.

Выяснилось, что у скутера заглох двигатель. Мужчина попытался отбуксировать его, но не рассчитал силы и скутер уплыл. К тому времени, мужчина запутался, где берег и не знал в какую сторону плыть.