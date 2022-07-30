В Усть-Каменогорске спасатели помогли ежику выбраться из трубы
Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО
О том, что в трубе одного из домов Усть-Каменогорска застрял ежик в ДЧС сообщили прохожие. В том числе дети, сообщает Zakon.kz.
На место оперативно прибыли сотрудники ДЧС ВКО. Надев специальные перчатки, спасатели извлекли бедное животное и отпустили его в естественную среду.
Как ёжик оказался в "заложниках" труб неизвестно.
Сейчас ежик в полной безопасности. Спасатели не впервые приходят на помощь в экстренной ситуации животным. Пресс-служба ДЧС ВКО
В службе отмечают, что, если Вы стали очевидцем, когда нужна помощь четвероногим, сообщите по номеру 112.
Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО
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