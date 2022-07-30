В Усть-Каменогорске спасатели помогли ежику выбраться из трубы

Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО

О том, что в трубе одного из домов Усть-Каменогорска застрял ежик в ДЧС сообщили прохожие. В том числе дети, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли сотрудники ДЧС ВКО. Надев специальные перчатки, спасатели извлекли бедное животное и отпустили его в естественную среду. Как ёжик оказался в "заложниках" труб неизвестно. Сейчас ежик в полной безопасности. Спасатели не впервые приходят на помощь в экстренной ситуации животным. Пресс-служба ДЧС ВКО В службе отмечают, что, если Вы стали очевидцем, когда нужна помощь четвероногим, сообщите по номеру 112. Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО Читайте также Глава турфирмы, укравшая деньги клиентов, сдалась полиции в Караганде Многодетный отец зарубил сына топором в Туркестанской области Мужчина провел несколько часов в темноте на воде Капшагайского водохранилища

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