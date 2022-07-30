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Белый дом: Байден планирует переизбраться в 2024 году

Планирует переизбраться в 2024 году Фото: Instagram/joebiden
Действующий президент США Джо Байден планирует переизбраться на предстоящих выборах главы государства в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Один из проводивших недавно в США соцопросов показал, что только 25% сторонников Демократической партии поддерживают выдвижение Байдена на второй срок. Экономика США сейчас переживает спад — ВВП страны снижается второй квартал подряд.

Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Экс-президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну».

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