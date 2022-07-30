Восемь лет тюрьмы требует прокуратура Испании для Шакиры

Колумбийской певице Шакире грозит 8 лет тюрьмы и €23,7 млн штрафа, сообщает Zakon.kz.

Такой срок и сумму запросила прокуратура Барселоны по делу о неуплате налогов на €14,5 млн, пишет El Pais.

Всего прокуратура приписывает Шакире шесть преступлений против государственной казны с двумя отягчающими факторами. Одно - в мошенничестве на крупную сумму, а другое - в "использовании подставных юридических лиц", то есть оффшорных компаний, которые позволили ей скрыть свои доходы от налоговой службы.

Расследование по делу ведется уже несколько лет. В ближайшие недели начнется судебное разбирательство. Власти Испании полагают, что в период с 2012 по 2014 год она жила в Барселоне 183 и больше дней, что делает ее налоговым резидентом Испании, но налоги не платила. Сама певица утверждает, что в это время жила на Багамах.

Шакира подвергла резкой критике испанскую прокуратуру, которую обвинила в "непримиримости" и использовании "ненадлежащих средств давления", и добивается своего оправдания.

El Pais отмечает, что звезда отклонила сделку со следствием, которая могла бы предотвратить ее попадание в тюрьму, так как ее не устроили условия.

Прокуратура также учитывает смягчающее обстоятельство — возмещение ущерба, так как Шакира уже выплатила $17,2 млн по решению суда. Прокурор требует, чтобы на суде были допрошены Шакира и 37 свидетелей.