Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дефицит конфет и шоколада грозит США

шоколад Фото: pixabay
Об этом заявил гендиректор американской компании по производству шоколадных батончиков The Hershey Company Мишель Бак. Она отметила, что причиной нехватки может стать глобальный кризис цепочек поставок, передает Zakon.kz.
Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос на праздник Хэллоуин, – цитирует ТАСС главу предприятия.

Отмечается, что продажи конфет на Хэллоуин составляют почти 10% годового объема продаж компании.

Как уточняется, со схожей проблемой столкнулась компания Klondike, принадлежащая Unilever. Она объявила о прекращении производства конфет Choco Taco.

Объемы продаж шоколада в Соединенных Штатах росли в ходе пандемии коронавируса на фоне стимулирующих выплат правительства США. Однако в настоящее время в связи с подорожанием других товаров американцы склонны сокращать покупки кондитерских изделий.

Читайте также

Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт

Минсельхоз разбирается с ростом цен на лук в Казахстане

Как повышение базовой ставки отразится на казахстанцах — эксперт

Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
комментарий, хейтеры
Дочь Бахытбека Есентаева жестко ответила подписчице в Instagram
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия Олимпиады в Индии
Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия Олимпиады в Индии
брак по расчеты, астрология
Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления