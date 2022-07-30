Дефицит конфет и шоколада грозит США

Об этом заявил гендиректор американской компании по производству шоколадных батончиков The Hershey Company Мишель Бак. Она отметила, что причиной нехватки может стать глобальный кризис цепочек поставок, передает Zakon.kz.

Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос на праздник Хэллоуин, – цитирует ТАСС главу предприятия.

Отмечается, что продажи конфет на Хэллоуин составляют почти 10% годового объема продаж компании.

Как уточняется, со схожей проблемой столкнулась компания Klondike, принадлежащая Unilever. Она объявила о прекращении производства конфет Choco Taco.

Объемы продаж шоколада в Соединенных Штатах росли в ходе пандемии коронавируса на фоне стимулирующих выплат правительства США. Однако в настоящее время в связи с подорожанием других товаров американцы склонны сокращать покупки кондитерских изделий.