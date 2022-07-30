День траура объявлен в Грузии в связи с крушением вертолета пограничной полиции
Фото: кадры из видео
Глава МВД страны Вахтанг Гомелаури сообщил о том, что всего во время крушения вертолета, который взорвался после падения в горах Гудаури, погибли восемь членов экипажа и иностранный турист-парапланерист, передает Zakon.kz.
Нам очень тяжело, всем, особенно семьям, их друзьям. Вы знаете, что шесть человек были нашими сотрудниками, а два – врачами скорой медицинской помощи. К сожалению, все восемь человек погибли. Один человек, летевший на параплане, получил ранения, иностранный турист, который был с ним, также погиб. Раненого грузина везут в клинику сотрудники скорой помощи, – цитирует РИА Новости Гомелаури.
Отмечается, что из-за крушения в Грузии 30 июля объявлен днем траура.
Как сообщалось ранее, вертолет с сотрудниками грузинских МВД и Минздрава проводил в пятницу поиски парапланеристов в горах Гудаури. В ходе поискового мероприятия вертолет разбился.
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