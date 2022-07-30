День траура объявлен в Грузии в связи с крушением вертолета пограничной полиции

Фото: кадры из видео

Глава МВД страны Вахтанг Гомелаури сообщил о том, что всего во время крушения вертолета, который взорвался после падения в горах Гудаури, погибли восемь членов экипажа и иностранный турист-парапланерист, передает Zakon.kz.

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