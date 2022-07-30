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Неявные симптомы заболевания печени перечислил врач

боль Фото: pixabay
Терапевт Султан Ажиков утверждает, что отсутствие аппетита по утрам, тошнота, рвота, тяжесть в животе и запоры могут указывать на проблемы с печенью, передает Zakon.kz.

В интервью для «Доктор Питер» специалист отметил, что характерные признаки проблем с печенью — боль в правом подреберье, светлый кал и темная моча. Кроме того, людям с больной печенью сложнее просыпаться, они с самого утра чувствуют слабость и быстро утомляются. Ажиков также советует обратить внимание на кожные покровы. При дисфункции печени часто появляются ссадины, расчесы и зуд, который особенно выражен в районе живота, подмышек, поясницы, а также рук и ног.

По словам терапевта, нередко проблемы с функционированием печени сопровождаются возникновением ксантом и ксантелазм — внутрикожных бляшек вокруг глаз или на внутренней поверхности губ. А расширенные капилляры и сосудистые звездочки могут свидетельствовать о таких заболеваниях печени, как цирроз или гепатит. Ажиков отметил, что цирроз можно также распознать по синюшному цвету лица и рук.

Пациенты с длительными и выраженными проблемами с печенью могут страдать от выпадения волос, быстрой потери веса, расширения вен, у них наблюдается изменение формы пальцев и ногтей, сказал врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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