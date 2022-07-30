Оба пола не моногамны, так как измены запрограммированы – врач

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Как рассказал социальный психолог Алексей Рощин, измены связаны с тем, что люди не моногамны, поскольку гены требуют продолжения рода, передает Zakon.kz.

Природа сделала так, чтобы и мужчина, и женщина могли совокупляться с разными партнерами. Даже есть подмеченный антропологами факт, что именно у женщины нет периода спаривания. Женщина может забеременеть в любой момент и вплоть до того, как появится анализ ДНК, нельзя понять, кто является отцом, если у нее были разные партнеры. Есть идея, что в процессе эволюции такая особенность возникла неслучайно. Это еще называется скрытым периодом овуляции. С точки зрения эволюции получается, что измены запрограммированы, – цитирует ura.ru психолога. По словам специалиста, причина неверности спрятана в генетических настройках человека. В какой-то степени измена – это жажда разнообразия и стремление найти чуть более успешного партнера. В конечном счете оказывается, что это постоянный поиск для того, чтобы пристроить в лучшие руки свои гены. В конечном итоге все эти запросы диктует не сам человек, а его генетика и инстинкты. Выбирает ген, – отметил Рощин. Внимание к другому человеку, считает эксперт, приковывают сначала биологические особенности, а не внешние данные. Очень важную роль играют запахи. Человек может быть совершенно невзрачным с точки зрения большинства, но феромон подскажет, что именно от этой особи будет хорошее потомство. И возникает любовь. И из-за этого также рушатся браки, – резюмировал психолог. Читайте также 4000-летние случаи заражения чумой и сальмонеллой нашли на Крите

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