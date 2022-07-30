Столб пепла в 4 километра выбросил вулкан на Камчатке
Фото: pixabay
Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщила об извержении вулкана Карымский. Ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Он расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 км от Петропавловска-Камчатского, передает Zakon.kz.
Днем 30 июля из вулкана Карымский был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 тыс. м при высоте самого исполина 1469 м. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, – цитирует ТАСС МЧС РФ.
Как уточняется, выпадение пепла в населенных пунктах региона не зарегистрировали.
Туристических групп в районе вулкана нет.
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