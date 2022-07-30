Столб пепла в 4 километра выбросил вулкан на Камчатке

Фото: pixabay

Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщила об извержении вулкана Карымский. Ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Он расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 км от Петропавловска-Камчатского, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: