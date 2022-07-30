Столица все еще находится в «желтой» зоне по COVID-19

Фото: Zakon.kz

Нур-Султан перешел в «желтую» зону 21 июля. Об этом сообщили в МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК, передает Zakon.kz.

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