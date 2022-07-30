Столица все еще находится в «желтой» зоне по COVID-19
Фото: Zakon.kz
Нур-Султан перешел в «желтую» зону 21 июля. Об этом сообщили в МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидситуации:
в «желтой» зоне: Нур-Султан;
в «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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