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Столица все еще находится в «желтой» зоне по COVID-19

столица Фото: Zakon.kz
Нур-Султан перешел в «желтую» зону 21 июля. Об этом сообщили в МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидситуации:

  • в «желтой» зоне: Нур-Султан;

  • в «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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