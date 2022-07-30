Парень пытался спрыгнуть с пешеходного моста в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июля в районе Дворца Спорта. 23-летний парень залез на пешеходный мост и планировал суицид. На место выехали спасатели, передает Zakon.kz.
На место оперативно прибыли спасатели ДЧС ВКО, которые взабрались на мост и добравшись до парня, начали с ним разговор. Он был не в адекватном состоянии, кричал, что прыгнет. Тем временем, сотрудники службы ЧС натянули «куб жизни» на земле и, когда парень отвлекся, ловко его поймали, а потом надели спасательное снаряжение для страховки. Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
По итогу молодого человека спустили его по лестнице в сопровождении.
В операции участвовали сотрудники полиции, которые оцепили место происшествия и помогли держать спасательное полотно.
На данный момент парень передан в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств.
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