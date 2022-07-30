Восстановлена работа объектов КТК-К после ураганного ветра

Как уточняется, в настоящее время нефтепроводная система Тенгиз – Новороссийск функционирует штатно. Это обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти.

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С 27 июля станции «Курмангазы» и «Исатай» были отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий и падения нескольких опор линий электропередачи.