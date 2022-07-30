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Восстановлена работа объектов КТК-К после ураганного ветра

работники Фото: Facebook/cpcpipe
Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума проинформировала, что две нефтеперекачивающие станции (НПС) на нефтепроводе Тенгиз — Новороссийск КТК вернулись к работе в штатном режиме, передает Zakon.kz.
29 июля 2022 года на станции НПС «Курмангазы» и НПС «Исатай» АО «КТК-К» подано напряжение, которое позволило вывести объекты нефтепровода в штатный режим работы, – цитирует пресс-службу консорциума РИА Новости.

Как уточняется, в настоящее время нефтепроводная система Тенгиз – Новороссийск функционирует штатно. Это обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти.

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С 27 июля станции «Курмангазы» и «Исатай» были отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий и падения нескольких опор линий электропередачи.

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