Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Соблюдение безопасности на «Арселор Миттал Темиртау» проверил глава МЧС

Глава МЧС в Карагандинской области Фото: пресс-служба МЧС
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин во время визита в Карагандинскую область взял на особый контроль обеспечение условий безопасности работы на объекте АО «Арселор Миттал Темиртау», сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, Юрий Ильин пригласил руководство «Арселор Миттал Темиртау» в Департамент промышленной безопасности для обсуждения вопросов безопасности на производстве, а также усовершенствования условий труда работников и оказания им социальной поддержки.

Руководство компании детально рассказало о принимаемых мерах по совершенствованию безопасности на всех этапах производства.

В итоге Юрий Ильин поручил Департаменту промышленной безопасности оказать всю необходимую методическую помощь бизнес-сообществу для снижения количества аварий и инцидентов.

В случае несоблюдения мер безопасности в рамках закона предусматривается принятие строгих мер, вплоть до остановки производства. Такой серьезный подход необходим, так как в Казахстане с начала 2022 года произошло порядка 13 аварий и 103 инцидентов на производстве.

Кроме того, Юрий Ильин посетил ТОО «Республиканский центральный штаб ПВАСС», где совместно с руководством Республиканского центрального штаба и Угольного департамента АО «АМТ» обсудил вопросы социальной поддержки горноспасателей и оснащения современными средствами и спецоборудованием.

Глава МЧС встретился с жителями Карагандинской области

Фото: пресс-служба МЧС

Во время своего рабочего визита Юрий Ильин уделил особое внимание встрече с жителями и активом области.

Важной составляющей деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям является обратная связь с населением, позволяющая нам эффективно взаимодействовать. Обращения граждан мы изучаем и рассматриваем в оперативном порядке.Глава МЧС Юрий Ильин

Кроме того, жители городов и районов области имели возможность пообщаться с министром посредством видеоконференцсвязи.

В основном граждан волновали вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и паводковым периодом, и обеспечение бесплатными пляжами в Карагандинской области.

Читайте также

Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море

Каждый шестой казахстанец вступает в межнациональный брак

Восстановлена работа объектов КТК-К после ураганного ветра

Лариса Черненко
Ильин Юрий Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Курсы валют на 29 и 30 июля
Курсы валют на 30-31 июля
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Фируза дебютировала в ММА
Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу
Каков реальный уровень инфляции в Казахстане – эксперт
Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт
Отец убил сына
Многодетный отец зарубил сына топором в Туркестанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления