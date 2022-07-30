Соблюдение безопасности на «Арселор Миттал Темиртау» проверил глава МЧС
Как рассказали в МЧС, Юрий Ильин пригласил руководство «Арселор Миттал Темиртау» в Департамент промышленной безопасности для обсуждения вопросов безопасности на производстве, а также усовершенствования условий труда работников и оказания им социальной поддержки.
Руководство компании детально рассказало о принимаемых мерах по совершенствованию безопасности на всех этапах производства.
В итоге Юрий Ильин поручил Департаменту промышленной безопасности оказать всю необходимую методическую помощь бизнес-сообществу для снижения количества аварий и инцидентов.
В случае несоблюдения мер безопасности в рамках закона предусматривается принятие строгих мер, вплоть до остановки производства. Такой серьезный подход необходим, так как в Казахстане с начала 2022 года произошло порядка 13 аварий и 103 инцидентов на производстве.
Кроме того, Юрий Ильин посетил ТОО «Республиканский центральный штаб ПВАСС», где совместно с руководством Республиканского центрального штаба и Угольного департамента АО «АМТ» обсудил вопросы социальной поддержки горноспасателей и оснащения современными средствами и спецоборудованием.
Фото: пресс-служба МЧС
Во время своего рабочего визита Юрий Ильин уделил особое внимание встрече с жителями и активом области.
Важной составляющей деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям является обратная связь с населением, позволяющая нам эффективно взаимодействовать. Обращения граждан мы изучаем и рассматриваем в оперативном порядке.Глава МЧС Юрий Ильин
Кроме того, жители городов и районов области имели возможность пообщаться с министром посредством видеоконференцсвязи.
В основном граждан волновали вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и паводковым периодом, и обеспечение бесплатными пляжами в Карагандинской области.