Соблюдение безопасности на «Арселор Миттал Темиртау» проверил глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин во время визита в Карагандинскую область взял на особый контроль обеспечение условий безопасности работы на объекте АО «Арселор Миттал Темиртау», сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, Юрий Ильин пригласил руководство «Арселор Миттал Темиртау» в Департамент промышленной безопасности для обсуждения вопросов безопасности на производстве, а также усовершенствования условий труда работников и оказания им социальной поддержки.

Руководство компании детально рассказало о принимаемых мерах по совершенствованию безопасности на всех этапах производства.

В итоге Юрий Ильин поручил Департаменту промышленной безопасности оказать всю необходимую методическую помощь бизнес-сообществу для снижения количества аварий и инцидентов.

В случае несоблюдения мер безопасности в рамках закона предусматривается принятие строгих мер, вплоть до остановки производства. Такой серьезный подход необходим, так как в Казахстане с начала 2022 года произошло порядка 13 аварий и 103 инцидентов на производстве.

Кроме того, Юрий Ильин посетил ТОО «Республиканский центральный штаб ПВАСС», где совместно с руководством Республиканского центрального штаба и Угольного департамента АО «АМТ» обсудил вопросы социальной поддержки горноспасателей и оснащения современными средствами и спецоборудованием.

Фото: пресс-служба МЧС

Во время своего рабочего визита Юрий Ильин уделил особое внимание встрече с жителями и активом области.

Важной составляющей деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям является обратная связь с населением, позволяющая нам эффективно взаимодействовать. Обращения граждан мы изучаем и рассматриваем в оперативном порядке. Глава МЧС Юрий Ильин

Кроме того, жители городов и районов области имели возможность пообщаться с министром посредством видеоконференцсвязи.

В основном граждан волновали вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и паводковым периодом, и обеспечение бесплатными пляжами в Карагандинской области.