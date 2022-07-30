Минкультуры и спорта определило гранты на подготовку специалистов
В частности, для обучения в Казахском национальном университете искусств выделено 275 образовательных госгрантов, 204 из которых на казахском языке.
В том числе на подготовку:
педагогов музыки – восемь;
исполнительское искусство – 116;
режиссура, арт-менеджмент – 19;
дирижирование – 15;
театральное искусство – 24;
изобразительное искусство – 28.
Для лиц с инвалидностью предусмотрено три квоты на обучение, для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК – 12, для детей-сирот – три, для детей из многодетных семей – 15, из неполных семей – три. Всего выделено 40 квот.
В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова обучаться по госгрантам смогут 260 казахстанцев, по квотам – 40.
На Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы выделено 219 грантов и 31 квота, Международный университет туризма и гостеприимства – 87 грантов на подготовку учителей физической культуры и 13 квот.
Документ также предусматривает выделение грантов на обучение в магистратуре и докторантуре.
Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» до 15 августа.