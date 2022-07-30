Минкультуры и спорта определило гранты на подготовку специалистов

Министерство культуры и спорта подготовило приказ о распределении образовательного госзаказа на подготовку специалистов с высшим, а также с техническим и послесредним образованием в организациях образования в области культуры, спорта и туризма на 2022-2023 учебный год, сообщает Zakon.kz.

В частности, для обучения в Казахском национальном университете искусств выделено 275 образовательных госгрантов, 204 из которых на казахском языке.

В том числе на подготовку:

педагогов музыки – восемь;

исполнительское искусство – 116;

режиссура, арт-менеджмент – 19;

дирижирование – 15;

театральное искусство – 24;

изобразительное искусство – 28.

Для лиц с инвалидностью предусмотрено три квоты на обучение, для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК – 12, для детей-сирот – три, для детей из многодетных семей – 15, из неполных семей – три. Всего выделено 40 квот.

В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова обучаться по госгрантам смогут 260 казахстанцев, по квотам – 40.

На Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы выделено 219 грантов и 31 квота, Международный университет туризма и гостеприимства – 87 грантов на подготовку учителей физической культуры и 13 квот.

Документ также предусматривает выделение грантов на обучение в магистратуре и докторантуре.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» до 15 августа.



