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Минкультуры и спорта определило гранты на подготовку специалистов

определены гранты на обучение Минкультуры и спорта Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта подготовило приказ о распределении образовательного госзаказа на подготовку специалистов с высшим, а также с техническим и послесредним образованием в организациях образования в области культуры, спорта и туризма на 2022-2023 учебный год, сообщает Zakon.kz.

В частности, для обучения в Казахском национальном университете искусств выделено 275 образовательных госгрантов, 204 из которых на казахском языке.

В том числе на подготовку:

  • педагогов музыки – восемь;

  • исполнительское искусство – 116;

  • режиссура, арт-менеджмент – 19;

  • дирижирование – 15;

  • театральное искусство – 24;

  • изобразительное искусство – 28.

Для лиц с инвалидностью предусмотрено три квоты на обучение, для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК – 12, для детей-сирот – три, для детей из многодетных семей – 15, из неполных семей – три. Всего выделено 40 квот.

В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова обучаться по госгрантам смогут 260 казахстанцев, по квотам – 40.

На Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы выделено 219 грантов и 31 квота, Международный университет туризма и гостеприимства – 87 грантов на подготовку учителей физической культуры и 13 квот.

Документ также предусматривает выделение грантов на обучение в магистратуре и докторантуре.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» до 15 августа.


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