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В Талдыкоргане откроют IT-hub и IT-school

встреча Фото: пресс-служба акима области Жетісу
Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в ходе рабочей поездки в Жетысускую область, передает Zakon.kz.

Главой государства была поставлена задача к 2025 году подготовить не менее 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов. Поэтому вновь создаваемый технопарк будет оснащен современным оборудованием для подготовки соответствующих специалистов.

В целом объем IT-рынка с каждым годом растет, увеличивается спрос на специалистов отрасли. В связи с этим в ближайшее время будет активизирована работа по открытию специализированных школ. Таким образом, кадровый вопрос будет решаться поэтапно.

встреча

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Также министр положительно оценил работу Центра оперативного управления Департамента полиции Талдыкоргана, отметив важное значение видеонаблюдения для обеспечения бесперебойной деятельности системы «Безопасный город». В областном центре функционирует 871 видеокамера, подключенная к ЦОУ. В рамках проекта SmartCity Талдыкорган является одним из самых безопасных городов в стране.

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