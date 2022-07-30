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Мусин дал положительную оценку системе PACS в Коксуской райбольнице

рабочая поездка Фото: пресс-служба акима области Жетісу
Централизованная система PACS, внедренная в качестве пилотного проекта в Коксуской центральной районной больнице области Жетісу, способствует выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии, передает Zakon.kz.

В ходе визита в регион министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин дал высокую оценку работе этой цифровой системы и достигаемых благодаря ей результатам.

Современные приложения должны заботиться о пациенте, присылать ему напоминания, уведомлять о состоянии здоровья и прочее. Сегодня почти каждый человек знает, как пользоваться смартфонами, и казахстанцам будет удобно использовать свой девайс для получения необходимых личных данных, касающихся их здоровья. Министерству здравоохранения нужно взять на контроль вопрос реализации, – сказал министр.

рабочая поездка

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

В рамках данного проекта ГЧП, не имеющего аналогов на территории СНГ, Управление здравоохранения Алматинской области совместно с частной компанией ТОО WDSOFT объединили единой радиологической информационной системой 13 медицинских учреждений Алматинской области и 17 области Жетісу с возможностью централизации в областном центре всех радиологических исследований, включая компьютерную, магнитно-резонансную томографию, рентгенографию и маммографию.

рабочая поездка

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Кроме того, система позволяет регулировать проблему нехватки специалистов-радиологов в регионе, улучшить качество диагностики, удаленно получать мнения квалифицированных специалистов, быстро накапливать информацию и, самое главное, выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, что в разы повышает шанс на выздоровление.

За четыре года работы данного цифрового проекта через его систему было проведено более 1 млн 520 тыс. радиологических исследований. В частности, использование искусственного интеллекта повысило выявляемость патологии легких и молочной железы на ранней стадии с 20 до 82%.

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Елена Беляева
Область Жетісу Мусин Багдат
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