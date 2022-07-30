Пользу космического мониторинга для сел оценили в Жетысуской области

Эффективность космического мониторинга обсудили на совместной встрече министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и аким Жетысуской области Бейбит Исабаев, передает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» Куандык Шуленбаев, услуги геопортала бесплатные. Предусмотрены все условия для получения необходимой полной информации.

Космический мониторинг на данном этапе нам необходим. Особенно важным является контроль за водными и лесными ресурсами, недропользованием, состоянием сельскохозяйственных земель. Руководители соответствующих отраслей могут эффективно использовать эту систему в работе. Бейбит Исабаев

Космический мониторинг сегодня – незаменимая система при определении территорий посевных площадей, пожарной опасности в лесу, незаконной застройки, отражающая даже места несанкционированных свалок ТБО. То есть, в зависимости от ситуации, позволяет разрабатывать специальные карты и осуществлять ежедневный контроль.