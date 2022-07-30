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Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море

В Охотском море кит запутался в сетях Фото: pexels
Краснокнижный гренландский кит 30 июля застрял в рыболовных сетях в нескольких сотнях метров от берега в Охотском море. Ученые и спасатели начали операцию по его спасению, сообщает Zakon.kz.

По информации iz.ru, попавшее в западню животное заметили туристы, проплывавшие мимо на катере, после чего они сообщили о происшествии зоозащитникам и ученым, которые экстренно отправились на его поиски.

Поисковая бригада искала кита два дня, так как из-за шума катеров животное постоянно меняло свое местоположение. За это время он успел скинуть часть веревок, но полностью освободиться не смог.

Специалисты говорят, что у кита начался стресс и накопилась усталость. В настоящий момент спасатели прорабатывают мероприятия по спасению животного, что сопряжено с опасностью для людей, так как кит может перевернуть судно.

Однако ученые настроены серьезно, поскольку потеря даже одного гренландского кита ускорит вымирание этого вида — на всем земном шаре их осталось всего 300.

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Лариса Черненко
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