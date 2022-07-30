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Алматинца арестовали в столице на 15 суток за вождение в пьяном виде

мужчину арестовали в Нур-Султане за вождение в пьяном виде Фото: Zakon.kz
Пьяный водитель автомобиля Lexus задержан полицейскими в ночное время в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Ночью по ул. Макатаева в ходе патрулирования полицейскими была остановлена автомашина Lexus, водитель которой проигнорировал запрещающий знак и двигался по спецтрассе. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Как рассказали в полиции, автомобилем управлял житель Алматы. При проверке документов сотрудники почувствовали в салоне автомобиля запах алкоголя. По результатам медицинского освидетельствования установлено опьянение легкой степени тяжести.

В отношении задержанного возбуждено административное производство по ст. 608, ч. 1 КоАП РК, автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Решением суда за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения нарушитель арестован на срок 15 суток и лишен водительского удостоверения сроком на семь лет.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Как сообщили в департаменте полиции, в столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С начала мероприятия выявлено более 3,5 тыс. нарушений ПДД, из них за управление в состоянии опьянения задержаны 33 водителя.

Выявлено более 140 фактов нарушения правил обгона и маневрирования. 200 водителей оштрафованы за проезд на запрещающий сигнал светофора и 27 – за выезд на полосу встречного движения. 166 водителей задержаны за создание аварийной ситуации.

Также за нарушения ПДД привлечены к ответственности более 1300 пешеходов.

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