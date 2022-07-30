В Алматинской области сотрудники ЧС получили штрафы за взятки

Талдыкорганский городской суд рассмотрел дело в отношении сотрудников ОЧС города Кунаева и ДЧС Алматинской области, обвиняемых во взяточничестве, а также сотрудницы казино за дачу взятки, сообщает Zakon.kz.

Так, в суде сообщили, что два сотрудника правоохранительного органа в целях реализации своего преступного замысла договорились, что один из них проведет переговоры с представителями казино на предмет осуществления покровительства их деятельности за денежное вознаграждение.

12 апреля 2022 года Т.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, направился в игровой зал «Золотое руно», где обратился к знакомой ему руководителю игрового зала и озвучил ей предложение о покровительстве деятельности в течение одного года со стороны ОЧС города Кунаева и ДЧС Алматинской области, выраженном в непроведении проверок на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности и непривлечении к административной ответственности в случае установления нарушений, за денежное вознаграждение в сумме 1 тыс. долларов США. Пресс-служба Талдыкорганского горсуда

Как отметили в суде, подсудимые предъявленное обвинение признали в полном объеме. Их вина доказана: заключениями экспертов, показаниями соучастников, свидетелей, результатами негласных следственных действий и другими объективными доказательствами.

В итоге суд признал сотрудника ОЧС виновным в предъявляемом обвинении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки в размере 6 млн 745 тыс. 500 тенге.

Сотрудник ДЧС получил штраф в размере 35-кратной суммы взятки – в 47 млн 137 тыс. 300 тенге.

Сотрудница казино оштрафована в размере 15-кратной суммы взятки – на 6 млн 745 тыс. 500 тенге, без конфискации имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу.