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Два маршрутных автобуса с пассажирами столкнулись в Уральске

авто Фото: Zakon.kz
ДТП между автобусами №39 и №30 произошло около 11:00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. От удара один из них упал на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал «Мой город», пассажирам пришлось покидать салон через разбившееся лобовое окно. Место было оцеплено сигнальной лентой.

Пассажиры в момент столкновения сидели, стоящих не было. Был ребенок, он вроде не пострадал. Конечно, мы были напуганы все. Была паника среди людей. Сразу же подбежали молодые парни и помогли вытаскивать людей через лобовое, – рассказала очевидец ДТП.

На месте работают медики и сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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Елена Беляева
Уральск
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