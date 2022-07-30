Два маршрутных автобуса с пассажирами столкнулись в Уральске

Фото: Zakon.kz

ДТП между автобусами №39 и №30 произошло около 11:00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. От удара один из них упал на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry, передает Zakon.kz.

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