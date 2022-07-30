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Две бронзовые медали завоевали казахстанские школьницы на международной олимпиаде на острове Мэн

школьницы завоевали бронзовые медали на международной олимпиаде Фото: Министерство просвещения
Серия побед Казахстана на международных олимпиадах продолжается. Впервые наши школьники завоевали сразу две бронзовые медали на Международной олимпиаде по лингвистике, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, Аида Давлетова и Дарья Пересыпкина обновили рекорды прошлых лет, поскольку ранее лучшим результатом сборной была одна бронзовая медаль.

Уважаемые Аида и Дарья! Вы завоевали высокие награды на одной из сложнейших интеллектуальных олимпиад для талантливых школьников всего мира. Помню, в прошлом году мы встречались и поздравляли Дарью, когда она также завоевала для страны бронзовую медаль. Пусть ваши эрудированность, интеллект, упорство и труд и дальше ведут вас к новым победам! Благодарю ваших педагогов за профессионализм и ваших родителей за поддержку.Асхат Аймагамбетов

В интеллектуальном соревновании, которое проходило на острове Мэн, принимали участие 200 школьников из 36 стран мира.

В первом туре школьники решали пять задач на следующих языках: убыхский, чамский, ​нцъу, ​арабана, ​алабама.

Второй тур был посвящен маньчжурскому языку.

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Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
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